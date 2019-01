El Nàstic infantil té mala fortuna i perd al camp de la forta Damm

El Gimnàstic de Manresa infantil va deixar enrere una espectacular ratxa de sis triomfs consecutius després de perdre per 3-0 en la seva complicada sortida al camp de la Damm. El conjunt manresà va competir en els primers minuts d'enfrontament però es va veure superat abans d'arribar al descans. Els locals van marcar el primer gol al minut 26 i, just abans d'arribar a la mitja part, un gol en pròpia porteria dels escapulats va ensorrar tota opció.

A la segona meitat el conjunt dirigit per Edu Castilla va tirar d'orgull per intentar capgirar la situació però de nou els locals van sentenciar els tres punts amb el tercer gol. La setmana vinent els bagencs visitaran el Gimnàstic de Tarragona.