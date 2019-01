El Cadí debutarà a la Copa de la Reina contra l'amfitrió

Tot i el xou protagonitzat per les boles i els organitzadors del sorteig, al final, al primer creuament de la Copa del Rei, el Cadí la Seu n'ha sortit prou ben parat. Tot i ser l'amfitrió, l'Araski és ara mateix el rival més assequible dels quatre que podien tocar en els quarts de final de la competició que es farà a Vitòria entre el 28 de febrer i el 3 de març. «El primer aparellament és prou correcte. El coco a priori era el València; i dic a priori», afirmava el vicepresident del Sedis Bàsquet i director esportiu del club de la Seu, Pep Ribes, present ahir a la capital basca.

El Cadí debutarà a la competició del KO després de 16 temporades a la màxima divisió del basquetbol estatal. Ho farà després d'una primera volta espectacular i amb ganes de portar el bàsquet ofert fins ara fins a Vitòria. Tot i això, falten moltes setmanes fins a la cita copera i les cames de les jugadores que entrena Bernat Canut ja comencen a estar força car-regades. La il·lusió per passar el primer creuament i, ja posats, donar alguna sorpresa hi és tota.

El primer duel el jugaran les de la Seu com a teòriques locals en el segon partit de la jornada inicial. Això és el dijous 28 de febrer a les 19.30. L'oponent serà l'Araski, que després d'una molt bona estrena de curs ha baixat prestacions però que està fent retocs a la plantilla per remuntar. En cas de victòria als quarts, les urgellenques serien a la semifinal del 2 de març (13 hores) amb el vencedor del matx entre el Girona i el València. I per l'altra banda del quadre, a quarts, Perfumerías Avenida-Quézares i Gernika-Gipuzkoa. La final serà el diumenge 3 de març (13 hores).