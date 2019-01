Cech anuncia que es retirarà al final de l'actual temporada

Peter Cech, porter de l'Arsenal i amb una llarga trajectòria abans al Chelsea, ha anunciat que quan acabi aquesta temporada deixarà el futbol. La carrera del porter, que va néixer el 1982 a Pilsen, ha durat més de vint anys, molts dels quals han estat a primera línia i amb un munt de títols i èxits, sobretot en la seva etapa al Chelsea.

Cech va explicar ahir que «han passat vint anys del que va ser el primer contracte professional, fa molt temps. Crec que ha arribat el moment adequat per posar el punt final i per anunciar que ho deixo, em retiro, aquesta temporada. Jo crec que després d'haver jugat 15 anys a la Premier League i haver guanyat tots els trofeus, ja sento que he aconseguit allò que jo em vaig proposar. Us asseguro que, mentrestant, continuaré oferint la meva feina a l'Arsenal, treballant instensament per guanyar un nou trofeu aquesta campanya. Caldrà veure què faré després».

El porter de 36 anys té uns quants rècords a la Premier, entre aquests el de més partits sense encaixar un gol (202 en 443 disputats). Va ser traspassat del Rennes francès al Chelsea el 2004 i a l'equip de Londres va destacar per una gran seguretat que va contribuir a les victòries i els títols.

Entre altres triomfs, Cech pot presumir d'haver guanyat la Lliga de Campions un cop, una Lliga Europa i quatre edicions de la Premier League amb el Chelsea, on va coincidir amb Mourinho. Amb la selecció txeca, ha estat un fix els darrers anys i ha tingut 124 participacions com a internacional.