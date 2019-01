Djokovic i Serena Williams debuten amb victòries clares a Austràlia

L'Obert d'Austràlia de mica en mica va enllestint la primera ronda i el número 1 en el quadre masculí, Novak Djokovic, va vèncer sense problemes el seu rival, l'americà Mitchell Krueger, que va caure per 6-3, 6-2 i 6-2, sense poder oposar gaire resistència davant el serbi.

En el quadre femení també es van imposar dues de les favorites al títol. La romanesa Simona Halep es va desfer de l'estoniana Kaia Kanepi per 6-7, 6-4 i 6-2. Tampoc no va patir gens ni mica Serena Williams, que va derrotar per 6-0 i 6-2, en només 50 minuts, l'alemanya Tajtana Maria.

Pel que fa als jugadors de l'estat espanyol, Garbiñe Muguruza va derrotar la xinesa Sasai Zheng en dos sets (6-2 i 6-3). Carla Suárez va avançar en vèncer Clara Buchel, jugadora francesa, per 7-5 i 6-2. La gran remuntada va ser de Pablo Carreño, que va acabar derrotant en cinc sets l'italià Luca Vanni. Els parcials d'aquest igualat matx van ser 6-7, 2-6, 6-3, 7-5 i 6-4.