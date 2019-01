Farrés haurà de defensar dotze minuts per a ser segon al Dakar

El manresà Gerard Farrés haurà de defensar aquest dijous dotze minuts d'avantatge sobre el brasiler Reinaldo Varela en els 112 quilòmetres de l'especial entre Pisco i Lima amb el qual es tancarà el Dakar d'enguany. El bagenc ha estat segon aquest dimecres en la penúltima etapa i només ha perdut tres minuts respecte del mateix Varela. El líder i virtual campió, el xilè Chaleco López, es troba a gairebé una hora a la classificació general.

Dos pilots més de casa nostra tenen gairebé assegurat el podi. El copilot odenenc Àlex Haro, al costat de Nani Roma amb el Mini, pujarà per primer cop al calaix si resisteix l'última jornada. Aquest dimecres, tots dos han estat segons d'etapa darrere d'un intractable Nàsser al Attiyah que s'endurà el seu tercer Tuareg, aquest cop amb Toyota. Roma i Haro tenen prou avantatge sobre el tercer, Sébastien Loeb, per no haver de patir. L'olianenc Isidre Esteve és vintè de la general i sembla que millorarà en un lloc la posició de l'any passat. Els bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Comallonga, situats al vagó de cua, intenten acabar la jornada per poder finalitzar el ral·li dijous.

Pel que fa a camions, el bagenc Moi Torrallardona, al costat de Gerard de Rooy i de Darek Rodewald, ha deixat gairebé enllestida la tercera posició amb la qual finalitzarà, darrere dels Kamaz de Nikolàiev i Sotnikov. Els problemes en la tercera etapa han evitat que De Rooy pugui lluitar pel triomf, tot i la fiabilitat dels últims dies que permetrà Torrallardona assolir el tercer podi, darrere de la victòria del 2016 i del bronze virtual del 2017.

La categoria més oberta és la de motos, en què Toby Price només té 1 minut i 2 segons de diferència respecte del xilè Pablo Quintanilla, que provarà de donar el primer Dakar a Husqvarna.