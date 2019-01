Farrés recupera plaça de podi i l'Iveco de Torrallardona segueix al tercer lloc

A només dos dies de la fi del Dakar 2019, tres representants de les nostres comarques es troben en posicions de podi. En cotxes, l'osonenc Nani Roma amb el seu copilot d'Òdena, Àlex Haro, van pujar ahir a la segona posició de la general només darrere del líder, Nàsser Al-Attiyah. Entre els camions, Gerard de Rooy amb el manresà Moi Torrallardona com a copilot i navegant segueixen en la tercera posició, just darrere dels dos Kamaz. I en buguis, Gerard Farrés continua lluitant i, després de la mala jornada de dilluns en la qual va descendir de la primera a la quarta plaça, ahir va escalar un lloc, un tercer que encara podria millorar.

Farrés, que ahir va ser tercer en l'arribada a Pisco en l'etapa que va dominar el líder Chaleco López, es va veure beneficiat pels greus problemes que va tenir el brasiler Reinaldo Varela, company seu a l'equip Monster Energy. Qui va ser el campió en buguis l'any passat i era líder fins ahir va quedar aturat massa estona al quilòmetre 97 d'una especial de 360 en total. En la penúltima etapa d'avui, que tindrà 409 km cronometrats, pot passar encara de tot.

En cotxes Nàsser Al Attiyah va mantenir el seu domini i no corria riscos, deixant que Loeb guanyés l'etapa. Peterhansel, en canvi, no va tenir un bon dia i Roma-Haro ho van aprofitar per escalar fins a la tercera posició, que hauran de defensar segurament davant de Loeb ja que només tenen 16'' ara de marge respecte del francès.

En camions, els dos Kamaz que dominen la classificació general s'han intercanviat posicions. I és que Eduard Nikolaev va fallar i el seu company d'esquadra, Dmitry Sotnikov, és ara el líder amb una diferència de 26 minuts. En el cas de De Rooy-Torrallardona, tercers ahir, la seva regularitat els manté al podi, pendents del que passi en l'etapa d'aquest dimecres.



Armand Monleón, aturat

Dels nostres pilots, el que va tenir pitjor fortuna ahir va ser Armand Monleón. El d'Igualada, que havia fet un ral·li molt consistent i estava en el quinzè lloc en motos, va tenir un greu problema elèctric en la seva KTM i va quedar aturat; anit, tot apuntava que l'abandonament podia ser inevitable.

En la general de motos, ahir hi va haver desgràcia per a l'americà Ricky Brabec (Honda), que anava primer i va haver de plegar. Ara hi ha una lluita oberta de les KTM amb Quintanilla (Husqvarna).