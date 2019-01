Igualada relleva Girona com a capital del bàsquet femení català

L'Ajuntament d'Igualada ha estat aquest dimecres l'escenari del relleu entre Girona i la capital anoienca com a capital catalana del bàsquet femení durant tot el 2019. Igualada ha preparat una vintena d'actes durant els propers mesos per tal de donar lluïsor a aquesta nominació.

L'acte de canvi de capitalitat ha anat a càrrec del regidor d'Esports i d'Educació de l'ajuntament gironí, Josep Pujols qui, en presència del president de la Federació Catalana de Basquetbol, Joan Fa, ha passat el relleu a l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. La capitalitat del bàsquet femení és una iniciativa de l'ens federatiu que té com a objectiu potenciar el paper d ela dona dins de l'esport amb la col·laboració amb els ajuntaments de les diferents poblacions.

Comença aquest mateix mes

Així, els actes comencen aquest mes amb una sortida a veure un partit del Sant Adrià de la Lliga Femenina. El mes vinent es preveu un entrenament o un partit a Igualada de la selecció catalana mini. El març tindrà lloc el cicle de xerrades «Bàsquet Femení 360» sobre aspectes com la nutrició, la medicina de l'esport o el lideratge. L'abril, una exposició sobre la història del bàsquet femení a la ciutat i una trobada amb jugadores actuals i històriques. Al maig s'inaugurarà el nou pavelló poliesportiu de les Comes i s'organitzaran diferents finals a quatre de la federació, que també prepara una setmana del bàsquet escolar femení. El juny tindrà lloc el circuit 3x3. El juliol, un campus de bàsquet i un clínic per a tècnics. El setembre, dos torneigs a quatre de pretemporada i a l'octubre es presentarà la secció de veteranes del CB Igualada, entre d'altres activitats.