El sallentí Josep Claret estableix nou rècord d'Europa màster en 50 papallona

Les noves instal·lacions de la Unió Esportiva Horta va acollir la primera edició del Campionat de Catalunya d'hivern per a nedadors màster en piscina de 25 metres. La piscina del peu de Collserola va rebre a 613 nedadors , 405 homes i 208 dones, en representació de 59 clubs., entre ells el CN Minorisa i Nagi (amb diversos nedadors bagencs).

El sallentí Josep Claret (Nagi) va establir un nou rècord d'Europa en més de 75 anys; va ser en els 50 papallona amb 33.91 (l'anterior estava en poder de l'alemany Bernd Schrödser amb 33.99). Claret aconseguir aquesta marca després de gairebé quatre anys sense competir. Ha tornat a la competició amb unes certes limitacions però il·lusionat en poder participar, a l'agost, en el campionat del Món de Gwangju (Corea del Sud). Entrena menys però intenta mantenir una bona condició física al gimnàs; ja ha descartat del seu programa els 100 papallona.

El santpedorenc Pere Balcells (Nagi) va estar molt a prop de dos rècords d'Europa. Va fer 1.16.93 en els 100 braça i 34.19 en els 50 braça; e els dos casos, aquestes marques són rècords d'Espanya. Pere Balcells va aconseguir el millor registre del campionat amb 971 punts segons la taula catalana.

Per part del CN Minorisa hi van participar tres esportistes, Jaume Cots, Xavier Herrador i Montserrat Gomariz. Les seves actuacions van ser prou reeixides, doncs, gairebé cada cop que es van llançar a les aigües de la piscina hortenca van sumar medalles, la majoria d'or.

El més veterà, Jaume Cots, a punt de fer 86 anys, va imposar-se en les tres proves d'estil lliure que va participar, 100, 200 i 400 metres, amb cronos interessants pel que suposa la millora de les seves marques a la seva edat: 1.47.18, 3.52.55 i 9.33.33. En els 100 metres braça va ser plata amb 2.38.69.

Montserrat Gomariz, 48 anys, va fer el ple, tres ors en tres proves que va participar. Els 50 papallona (32.35), 100 braça (1.24.84) i 100 estils (1.14.29). Registres de gran qualitat i més tenint en compte que sortia d'una grip.

Rafael Herrador, 46 anys, or en els 50 papallona, nedats per sota els 30 segons (29.81) i en els 100 braça (1:18:23), es va quedar a les portes de pujar al calaix en els 50 lliures, quart (26.92) i 100 estils, cinquè (1.10.34).