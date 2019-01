Laia Sanz: "Estic rebentada, però ser la dotze, és increïble"

"Estic rebentada, de cap manera supervivència per acabar. Estic pagant la falta de preparació, però faig tot el que puc per seguir i passar les etapes el millor possible. Ho estic donant tot. Estar a la 12 és increïble". Laia Sanz ja està dins del top 15. Qui podia imaginar abans de començar per les seves circumstàncies? Doncs, aquest dimarts, a la vuitena etapa del Ral·li Dakar ha fet el que ni ella creia que arribaria: s'ha situat en una extraordinària 12a posició en la classificació general provisional, a falta de dos dies per al final.

La pilot de Soficat Xerox ha creuat la meta en 18a posició, després d'administrar les forces, per minimitzar la falta d'entrenament amb la qual va arribar al ral·li. "Estic rebentada, de cap manera supervivència per acabar. Estic pagant la falta de preparació, però faig tot el que puc per seguir i passar les etapes el millor possible. Ho estic donant tot. Estar a la 12 és increïble", diu entre sorpresa i orgullosa .

La jornada deparava un primer tram de 159 quilòmetres semblant a l'especial del dia anterior, amb un terreny molt complicat, on Laia ha extremat la precaució: "Avui era molt perillós. La primera part estava molt trencada, amb molt fesh-fesh i, per si fos poc, amb boira. per això, he decidit prendre-m'ho amb molta calma. Després m'he trobat a [Ricky] Brabec parat, més tard, a [Stefan] Svitko igual, així que he pensat en la classificació i en què ho important era arribar fins al final ".

Després d'un solitari quilòmetre neutralitzat, arrencava el segon tram cronometrat de l'etapa, amb 200 quilòmetres majoritàriament sobre dunes, que han anat molt millor per a la pilot de Soficat Xerox i el KTM Ral·li Factory Team. "La segona part m'ha agradat molt. Potser és la secció de carrera que més m'ha agradat de tot aquest Dakar, amb molta sorra, i he corregut més".

Al final de la jornada, Laia es beneficiava de la seva fiabilitat, de les baixes que s'ha cobrat l'etapa i d'una sanció de tres hores imposada a Kevin Benavides per ascendir a la 12a posició. La de Corbera de Llobregat també ha celebrat el liderat acabat d'estrenar del seu company de KTM Toby Price: "Es mereix guanyar el Dakar. Ha patit una caiguda, ha arribat amb molt dolor, però aquí està liderant la carrera i amb totes les opcions. Espero que ho aconsegueixi perquè té un mèrit enorme ".