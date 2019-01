Farrés reté la segona posició del Dakar per menys de tres minuts

El manresà Gerard Farrés i el seu copilot, el gironí Dani Oliveras, han mantingut per només 2 minuts i 44 segons la segona posició del ral·li Dakar que ha acabat aquest dijous a la tarda a Lima. Farrés, que disposava de dotze minuts d'avantatge sobre el brasiler Reinaldo Varela, ha aguantat l'atac d'aquest i acabar segon a la general, només superat pel xilè Chaleco López.

És un dels tres podis per als pilots de casa nostra al Dakar. En cotxes, Nani Roma i l'odenenc Àlex Haro han confirmat el segon lloc després de ser sisens en una etapa guanyada per Carlos Sainz. El qatarià Nàsser al Attiyah ha guanyat la cursa per tercera vegada. L'olianenc Isidre Esteve ha repetit la 21a posició de l'any passat després d'haver estat 36è en l'última etapa i els bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Comallonga han acabat la cursa amb el seu Toyota.

L'altre podi, un tercer lloc, ha estat per a Moi Torrallardona, copilot del camió conduït per Gerard de Rooy. És la segona vegada que l'Iveco és tercer del Dakar, que també va guanyar el 2016. El domini dels Kamaz ha estat total amb la victòria d'Eduard Nikolàiev i el segon lloc de Dimitri Sotnikov.

En les motos, la categoria més emocionant, l'australià Toby Price ha obtingut el seu segon Dakar després d'una última jornada en què el xilè Pablo Quintanilla, que es trobava a 1.02 a la general, s'ha enfonsat i ha perdut, fins i tot, el lloc de podi. Triplet per a KTM, amb segona posició per a Matthias Walkner i tercera per a Sam Sunderland, la qual cosa significa un èxit per als seus responsables esportius, Jordi Viladoms i Marc Coma.