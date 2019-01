Gerard Farrés : "La d'avui, no és una etapa de tràmit com altres anys"

Jornada d'infart en la categoria de SxS amb diferents estratègies sobre la taula per atacar a la penúltima jornada de cursa. Gerard Farrés va sortir a per totes en un dia clau que podia marcar gairebé definitivament les seves opcions de pòdium.

El recorregut del dia de 313 km realitzava un bucle amb sortida i arribada a Pisco, travessant gairebé 100 km de dunes a l'arrencar l'especial per després endinsar-se en una zona més àmplia i ràpida amb una nova secció complicada de sorra al arribar al final del dia . Punt crític el del km 156, on els pilots es trobarien un pas complicat de dunes, amb l'opció d'evitar-per una ruta alternativa (i penalitzada) per a aquells que no volguessin arriscar. No va ser el cas de Farrés i Oliveras, que van atacar sense descans durant tota la jornada amb un doble objectiu: assolir a "Chaleco" i a Moreno a la classificació general i mantenir controlat a Varela, situat quart després de la jornada d'ahir.

L'estratègia va funcionar, amb un Rodrigo Javier Moreno que va tenir problemes abans d'arribar al WP1, el que col·locava a Farrés segon a la general provisional. Un cas a part va ser el de "Chaleco" López, que una jornada més apretava a fons i permetia retallar poc temps a la parella catalana, mentre que Varela va mantenir el cap de carrera gairebé tota la jornada seguit de prop per Farrés, que va entrar finalment segon a meta..

Gerard Farrés estava satisfet en meta: "Ha estat una etapa molt divertida, sobretot al principi perquè hem sortit en línia amb Cyril Despres al costat de dos companys més i ... els primers metres hem anat primers! [Riu]. Bé, ja seriosament, avui hem lluitat molt dur atacant molt fort, fins i tot amb algun ensurt en diverses dunes tallades amb dos o tres volades incloses, però el cotxe ha aguantat molt bé i no hem tingut problemes. Dani ha fet un treball perfecte un cop més, amb diversos waypoints de control difícils de veritat així que estem molt contents amb el dia ja que ens jugàvem gran part del pòdium avui. Estem segons i pot passar de tot, la darrera no és una etapa de tràmit com tots els anys ".

.