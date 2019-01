El Girona dona el cop a darrera hora i deixa l´Atlètic fora de combat a la Copa

El Girona es va classificar per primer cop en la seva història per als quarts de final de la Copa del Rei, després d'empatar novament contra l'Atlètic de Madrid, aquest cop a tres gols, i fer bo l'1-1 de Montilivi de la setmana passada.

Les coses no van començar gaire bé per a l'equip d'Eusebio, ja que una pilota llarga va ser caçada pel croat Kalinic, que va empalar una rematada creuada que va fer inútil l'estirada de Gorka. Abans del descans, però, el Girona va agafar forces amb una acció per la dreta de Porro que va acabar amb una esplèndida rematada de l'altre lateral, Valery.

El Girona fins i tot va arribar a avançar-se a la represa, quan Stuani va rematar de cap una falta lateral d'Aleix Garcia. Godín va reclamar una falta que el VAR no va concedir. Però l'Atlètic va reaccionar aviat amb una pilota filtrada que Correa va allotjar a la porteria visitant. Els matalassers va semblar que resolien l'eliminatòria, set minuts abans del final, amb una rematada a boca de canó de Griezmann, que havia entrat després de l'1-2. Però, tot seguit, Por-ro va aprofundir per la dreta, va servir a Borja García, aquest va rematar i Doumbia va desviar prou la pilota per anotar el gol que fa classificar el Girona.