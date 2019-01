Igualada relleva Girona com a capital del bàsquet femení

L´alcalde Castells, al centre, amb la distinció d´Igualada com a capital del bàsquet femení per a tot el 2019

L´alcalde Castells, al centre, amb la distinció d´Igualada com a capital del bàsquet femení per a tot el 2019 ajuntament d'igualada

L'Ajuntament d'Igualada va ser ahir l'escenari del relleu entre Girona i la capital anoienca com a capital catalana del bàsquet femení durant tot el 2019. Igualada ha preparat una vintena d'actes durant els propers mesos per tal de donar lluïssor a aquest nomenament.

L'acte de canvi de capitalitat va anar a càrrec del regidor d'Esports i d'Educació de l'Ajuntament gironí, Josep Pujols, qui, en presència del president de la Federació Catalana de Basquetbol, Joan Fa, va passar el relleu a l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. La capitalitat del bàsquet femení és una iniciativa de l'ens federatiu que té com a objectiu potenciar el paper de la dona en l'esport amb la col·laboració dels ajuntaments de les diferents poblacions.



Comença aquest mateix mes

Així, els actes comencen aquest mes amb una sortida per veure un partit del Sant Adrià de la Lliga Femenina. Per al mes vinent es preveu un entrenament o un partit a Igualada de la selecció catalana mini. El març tindrà lloc el cicle de xerrades «Bàsquet Femení 360», sobre aspectes com la nutrició, la medicina de l'esport o el lideratge. L'abril, una exposició sobre la història del bàsquet femení a la ciutat i una trobada amb jugadores actuals i històriques. Al maig s'inaugurarà el nou pavelló poliesportiu de les Comes i s'organitzaran diferents finals a quatre de la federació, que també prepara una setmana del bàsquet escolar femení. El juny tindrà lloc el circuit 3x3. El juliol, un campus de bàsquet i un clínic per a tècnics. El setembre, dos torneigs a quatre de pretemporada, i l'octubre es presentarà la secció de veteranes del CB Igualada, entre altres activitats.