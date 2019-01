Isidre Esteve: "Tècnicament està sent una cursa molt exigent"

Isidre Esteve és a un dia de completar el seu tercer Dakar consecutiu. El pilot del Repsol Ral·li Team ha protagonitzat una brillant segona setmana de competició coincidint amb la part més dura del recorregut. Aquest dimecres, el d'Oliana va superar la penúltima etapa amb la 24a posició i se situa en el 21è lloc de la classificació general provisional.

La jornada amb sortida i arribada a Pisco constava d'una especial complicada de 313 quilòmetres, novament amb les dunes com a principals protagonistes. Isidre Esteve i el seu copilot Txema Villalobos han realitzat una gran actuació als comandaments del seu prototip BV6, que els ha permès arribar a l'altura del way point número 5 amb el 19è millor temps.

"Ha estat una etapa molt bonica, amb moltes dunes i zones precioses que hem passat a un gran ritme fins que faltaven 30 quilòmetres per al final. Hi havia un way point fora de les traces i, quan ens hem adonat, ja havíem baixat la duna. Hem hagut de donar la volta i, en tractar remuntar, ens hem enganxat dues vegades. Haurem perdut 45 minuts, però no hem estat els únics, ja que aquella zona semblava un camp de batalla amb vehicles encallats per tot arreu ", explicava Isidre Esteve.

Malgrat aquest inesperat final, el pilot del Repsol Rally Team feia una positiva valoració de la jornada: "Estem molt contents de superar una etapa tan complicada amb tots els way points completats i sempre per la ruta correcta. Ha estat una mostra de com que ha navegat Txema Villalobos tot aquest Dakar. Llàstima que hàgim tingut problemes al final, en una zona on la sorra estava molt tova ".

Tot i així, res a veure amb els delicats moments viscuts a l'etapa 6 quan li va caure un buggy a sobre i va perdre dues hores a ser rescatat d'una olla, gràcies a l'ajuda del KH-7 Epsilon Team que, paradoxalment, ahir va dir adéu a la carrera. "Em sap molt greu que Jordi Juvanteny, José Luis Criado i Xavi Domènech hagin hagut d'abandonar perquè sempre estan disposats a ajudar a tothom i es mereixien acabar", comentava Isidre Esteve després de conèixer la notícia.

El lleidatà ha completat el penúltim dia en 5 hores, 46 minuts i 9 segons. A la general, passa a ocupar el 21è lloc, llastat per una penalització de 40 minuts que va rebre ahir després saltar-se un way point prop de la platja. Amb aquest temps extra, Isidre Esteve es troba a 1 hora i 10 minuts d'un top 20 que tanca l'hongarès Balazs Szalay.

Aviui, última etapa del Dakar 2019 amb final a Lima, amb 112 quilòmetres cronometrats que serviran per decidir les posicions definitives. "Sortirem a ser el més competitius possible. No serà una jornada de tràmit perquè si per alguna cosa s'ha caracteritzat aquesta edició del Dakar és, precisament, perquè no hi ha hagut cap dia de transició. Tècnicament està sent una cursa molt exigent i no pots relaxar- ni un instant ", resumia el pilot del Repsol Rally Team.