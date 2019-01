Laia Sanz és a un dia de la seva segona millor classificació al Dakar

Un dia, una nova sorpresa positiva. Així passen les jornades dakarianes per Laia Sanz, que no per d'escalar llocs en aquest Dakar, el contrari al que es podia esperar per la seva forçada inactivitat. Després de la 9a i penúltima etapa del Ral·li Dakar, la de Soficat Xerox s'ha instal·lat en una espectacular 11a posició absoluta de la general. Un resultat que, de confirmar avui dijous després de l'última jornada de competició, significaria la seva segona millor classificació en les ja nou participacions que porta a la prova del motor més dura del món. Per darrere només quedaria l'històric 9è lloc que va aconseguir en l'edició de 2015, la millor posició absoluta mai aconseguida per una dona en el ral·li.

Laia Sanz va volar aquest dimecres amb la seva KTM 450 Rally. Va gaudir com cap altre dia en aquesta edició, en un bucle amb sortida i arribada a Pisco, de 313 quilòmetres, majoritàriament en dunes, el terreny preferit de la barcelonina. "Avui ha anat perfecte. Em sentia millor de forces que aquests últims dies i he rodat molt bé. M'ha encantat aquesta etapa, la millor de tot el ral·li per a mi, i m'ho he passat molt bé".

Al seu pas pel way point 1, marcava el quart millor temps parcial. Al final, ha acabat l'especial en 13º lloc, a només 12 minuts i 22 segons del vencedor, una diferència que hauria estat menys de no ser per un contratemps en la seva moto que, afortunadament, ha pogut resoldre: "Hem anat una bona estona un grup de pilots amb Daniel Nosiglia, Adrien Metge i Oriol Mena, però després he tingut un problema amb la bomba de gasolina del dipòsit del darrere i he perdut uns cinc minuts. Una llàstima perquè aquest temps m'hagués anat bé per controlar millor a Kevin Benavides demà ".

Laia es refereix al pilot argentí que es troba en 12a posició de la general, just darrere d'ella a 13 minuts i 37 segons, a falta d'un dia i només 112 quilòmetres cronometrats per a la meta final de Lima. "He corregut bastant perquè m'he divertit i se m'ha donat bé. En cap cas ho he fet per defensar la meva posició davant Kevin Benavides. De totes maneres, si no passa res estrany, espero mantenir el lloc".

Ho aconsegueixi o no, la pilot de Soficat Xerox ha deixat bocabadat a tothom amb la seva brillant actuació, fins i tot a si mateixa: "Crec que ho dic cada dia, però estic molt sorpresa d'haver arribat fins aquí tan bé. Espero que dijous sigui un altre dia com avui, amb sorra, i pugui mantenir la posició fins a la meta final. Seria una cosa increïble ".