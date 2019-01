? Una de les bones notícies al Manresa aquesta temporada és el retrobament del davanter Noah Baffoe amb el gol. Enguany, el futbolista ghanès ja ha anotat deu gols en les disset jornades disputades, erigint-se com a màxim realitzador del grup 2 de Primera Catalana. Darrere seu hi ha Martí Just, de l'Igualada, amb nou (diumenge es veuran les cares al Congost).