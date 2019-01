El Centre Excursionista de Callús organitzarà diumenge la segona edició de la Cursa de la Bellesta (relleu del Cros de Callús). La sortida per fer front a 12 km (320 m de desnivell postiu) per pistes i corriols serà a les 10 del matí. Les inscripcions es poden fer a Runedia pel preu de 12 euros els federats i 14 els no federats. Els 100 primers inscrits tindran una samarreta tècnica de regal.