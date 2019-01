La Portals es presenta a Esparreguera amb la intenció d'ampliar límits

Esparreguera es va convertir ahir en la cinquena seu de presentació de la Portals, la cursa no competitiva que es fa cada principi d'abril al voltant de la muntanya de Montserrat. Fins ahir, la presentació s'havia fet a les quatre poblacions que exerceixen de portal i per on passar la prova (Monistrol de Montserrat, Marganell, Collbató i el Bruc), i ahir es va fer a Esparreguera per tal d'ampliar límits.

L'edició d'enguany, que també ha de passar per Castellbell i el Vilar i Olesa de Montserrat, servirà per fer un homenatge a la ciclista Sandra Santanyes i s'espera arribar als 1.500 participants com a límit. Ahir, un cop obert el període d'inscripcions, ja n'hi havia 350.



Dos formats

L'edició d'enguany aporta dos formats. El 7 d'abril hi haurà la Portals Clàssic, de 60 quilòmetres i amb 1.500 metres de desnivell positiu; i la Half, de 38 quilòmetres i amb 850 metres de desnivell. El dia anterior tindrà lloc la Portals Solidària, de 12 quilòmetres, pels termes de Collbató i el Bruc. Per participar en totes elles, podeu entrar al lloc web laportals.cat i hi trobareu tota la informació. L'acte de presentació d'ahir va tenir la presència de ciclistes de casa nostra, com Núria Picas, Israel Núñez, Sílvia Rovira o Ignasi Ávila.