Una primera volta per emmarcar

El primer equip del Manresa està vivint llums i ombres aquesta temporada. La marxa de l'entrenador Piti Belmonte el novembre, la d'alguns jugadors importants com Mario, Brian o Montoro (només queden setze jugadors), la crisi a la junta que té l'entitat (per motius personals han plegat diversos directius), les dificultats econòmiques que està tenint el club presidit per José Luis Cor-rea... Tot plegat no ha estat cap impediment perquè la formació manresana hagi signat una primera volta lloable en tots els sentits al grup 2 de Primera Catalana.

Ara mateix, i després de disset jornades disputades, el Manresa és primer a la classificació amb 38 punts, cinc d'avantatge respecte al segon classificat, la Muntanyesa, de Dani Andreu; sis en relació al Mollerussa, que és tercer, i catorze més que un Andorra que, amb l'entrada de Gerard Piqué com a màxim accionista, intentarà acabar al capdavant de la taula classificatòria, amb el sallentí Gabri a la banqueta com a entrenador i amb una profunda renovació de la plantilla. Caldrà veure si aquest 'nouvingut' és a temps d'aconseguir el seu objectiu.



Cinc temporades a Primera

El Manresa porta cinc temporades seguides jugant a Primera Catalana i en cap de les quatre anteriors havia assolit el títol honorific de campió d'hivern. S'hi va acostar la campanya 2015-16 i la 2017-18 (la de la promcoió d'ascens), quan va ser segon al final de la primera volta; en els dos casos sota la direcció de Dani Andeu. Anteriorment, i amb el mateix tècnic, els manresans van acabar al capdavant de la classificació en el primer tram de la lliga la 2013-14, però a Segona Catalana (aquella temporada es va aconseguir l'ascens).

Enguany, i a diferència d'altres cursos, el Manresa és més fiable com a local. Així, dels partits que ha jugat al Congost n'ha guanyat sis, n'ha empatat dos i n'ha perdut un (amb el Júpiter per 0 a 2). Sí que és cert que amb Piti Belmonte l'equip blanc-i-vermell va tenir molts dubtes a casa en alguns enfrontaments, però amb l'arribada d'Andreu Peralta s'han esvaït, fins al punt que els partits s'han saldat amb triomfs folgats (3-0 contra la Rapitenca i el Vista Alegre, i 2-0 amb el Lleida B).

A fora, el Manresa manté un nivell alt de puntuació. Ha guanyat cinc duels i n'ha empatat tres. Cal recordar que els blanc-i-vermells, en dos anys, només han perdut un partit a fora, concretament al camp del Farners el març del 2018 (2-1 i amb el segon gol local al descompte). L'anterior derrota va ser el gener del 2016 a Lloret (2-1). Anteriorment, el conjunt manresà també havia tingut llargues ratxes molt positives a domicili, però amb molts partits en la categoria inferior, Segona Catalana.



Més gols que ningú

Dels bons números del Manresa aquesta temporada, cal destacar també els 37 gols que porta a favor, essent l'equip màxim golejador, seguit d'un Viladecans que en porta 32. Pel que fa als gols rebuts, l'equip que ara entrena Andreu Peralta també es troba en la part alta del rànquing, en aquest cas segons, amb 15 gols (la Munta-nyesa, de Dani Andreu, només n'ha encaixat 12).



Arriba l'Igualada

Diumenge, el Manresa començarà la segona volta de competició davant l'Igualada, el rival que té més proper, geogràficament parlant. Ambdós equips havien viscut una forta rivalitat fa anys. Els igualadins han quedat despenjats del capdavant enla classificació, després de sumar només un triomf en els dar-rers nou enfrontaments (sis empats). Ara són sisens amb 26 punts.