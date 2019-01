El Barça fa un pas enrere a la pista del Maccabi i veu tallada la seva bona ratxa

El Barça Lassa va caure a Tel Aviv per 99-83 davant el Maccabi, després d'una molt bona reacció en el darrer quart que li va servir per descomptar disset punts després de tres períodes en què va firmar el seu pitjor bàsquet del curs i va arribar a perdre amb molta contundència, per 38 punts de diferència (78-40).

D'aquesta manera, el conjunt dirigit per Svetislav Pesic va posar fi a una ratxa de cinc victòries consecutives a l'Eurolliga i nou entre la competició europea i la Lliga Endesa. El seu rival, que venia de guanyar el CSKA a Moscou i està en un excel·lent moment de forma, va firmar unes estadístiques de somni en els primers 30 minuts i va certificar la recuperació del seu joc després del canvi d'entrenador.

Amb molta energia en defensa, l'equip de Ioannis Sfairopoulos, amb una aportació coral, va dominar el partit des del salt inicial contra un Barça menor, que es va deixar guanyar terreny i no trobava solucions davant la sagnia en el joc a la pintura.

En els altres partits disputats ahir, l'Herbalife Gran Canària no va poder aturar el líder de la competició, un Fenerbahçe que es va imposar per 64-82. Per la seva banda, el CSKA de Moscou va fer valer el factor pista i va tombar el Bayern de Munic (77-70), i l'Olympiacos també va sumar a casa, en el seu cas contra el Khimki (71-57). Avui a partir de les 19 hores, el Reial Madrid, que visitarà el Congost diumenge a les 17 h, jugarà a Podgorica davant el Buducnost, i a les 21 h, el Kirolbet Baskonia rebrà el Milà.