Bou és recupera a temps de la lesió a les costelles per iniciar el Mundial indoor

El palau d'esports Laszlo Papp de Budapest serà l'escenari de l'arrencada d'una nova edició del Campionat del Món de X-Trial (indoor). Diumenge, dia 20 de gener, la màxima competició del trial a porta tancada tindrà lloc a la capital hongaresa, on va acabar, precisament, la temporada passada, i ho farà amb la participació del pilot del Repsol Honda Team, el pierenc Toni Bou.

Bou, actual campió, sortirà a la palestra amb un clar objectiu: renovar la seva corona, un cop més. La primera cursa de l'any no serà fàcil per al campió del Repsol Honda Team: una lesió a les costelles soferta al desembre el va obligar a fer al repòs absolut i el seu pla d'entrenament de pretemporada s'ha vist alterat. No obstant això, en les últimes setmanes Bou ha pogut tornar a l'acció i, després de competir a Sheffield, ja està a punt per estrenar el calendari del Mundial X-Trial.

Finalment són set les curses programades en aquest Mundial. Després de l'estrena a Hongria, hi haurà tres cites estatals, a Bilbao, després de Barcelona, s'estrenarà a la màxima competició i Granada donarà pas a Marsella abans de l'esdeveniment transoceànic: Costa Rica. Per primera vegada, la X-Trial recalarà a Amèrica Central. El punt final al campionat serà a Andorra, el 27 d'abril.

El palmarès de Toni Bou en el Mundial indoor és més que destacable. El pilot de la Montesa Cota 4RT, que té dotze títols de campió de forma consecutiva (2007-2018), ha aconseguit el triomf en 56 proves, el 70% de les seves participacions. Entre 2012 i 2015 va aconseguir el rècord de triomfs consecutius, amb 23 carreres.

Toni Bou ha comentat que «som davant l'inici d'una temporada en què l'objectiu és el mateix de sempre: acabar la competició amb un altre títol. No serà fàcil, ja que una lesió aquest hivern em va impedir poder entrenar-me a fons, però ara ja ha passat tot, m'he recuperat i em trobo bé, amb moltes ganes d'anar a Budapest després de veure com va anar la setmana passada a Sheffield».

El bagenc Miquel Cirera, team manager de Bou, ha dit que «comptem que el Toni ja estigui al 100% després de la lesió i pugui donar el màxim de si en aquesta primera cita a Budapest».