Convoquen la portera de l'Igualada Noèlia Garcia per jugar el Catalunya-Xile

Noèlia Garcia, portera de l'Igualada, és una de les divuit convocades per Natàlia Arroyo per disputar, dilluns, el partit amistós internacional entre les seleccions absolutes de Catalunya i Xile al municipal de l'Hospitalet (20 h) amb entrada gratuïta i retransmès per Esport3.

Arroyo va desvelar ahir la convocatòria en la qual figuren futbolistes catalanes dels diferents equips de la Lliga Iberdrola (menys del FC Barcelona) i l'esmentada Noèlia Garcia del conjunt igualadí. També jugarà aquest partit la monistrolenca Núria Mendoza, des de fa uns quants anys a la Reial Societat.

La portera Noèlia Garcia té 26 anys i en categories base ja va formar part de diverses convocatòries de les seleccions catalanes.

Del partit, la seleccionadora Natàlia Arroyo ha comentat que «hem trobat un rival mundialista per comprovar el nostre nivell. Intentarem estar a l'altura, és una oportunitat fantàstica. Tenim una llista competitiva».