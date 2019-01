Dembélé i Messi posen les coses al seu lloc per ser als quarts de la Copa

Ernesto Valverde va evitar els experiments i va optar per jugar amb titulars en la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei. Una solució que va donar els seus fruits i que va permetre al Barça remuntar l'eliminatòria contra el Llevant i classificar-se per a la fase següent de quarts de final.

Messi en el paper d'assistent i un inspirat Ousmane Dembélé van guiar el triomf blaugrana contra un Llevant que va plantejar un partit defensiu, però que no va poder contenir la qualitat dels homes de Valverde.

L'equip de Paco López va sortir amb defensa de cinc centrals, poblant el mig del camp per evitar la fluïdesa en la circulació de la pilota dels locals. El Barça, més especulatiu durant els primers minuts, buscava amb paciència els forats en la defensa granota.

La primera ocasió del Barça no va arribar en una jugada trenada, sinó en un xut de falta directa de Leo Messi que va servir per encetar l'assalt a la porteria d'Aitor Fenrández, el millor del Llevant durant la nit d'ahir.

El gèlid ambient del Camp Nou no es va encomanar en els jugadors blaugrana que van anar de més a menys en aquesta primera part. I, com sempre, el geni de Messi va ser clau per obrir la llauna. Dues passades a l'espai de l'argent per Dembélé van acabar al fons de la xarxa. El francès va tenir sort en la definició, ja que en ambdues rematades la pilota va tocar prèviament en un jugador del Llevant abans d'entrar a porteria.

El Barça hauria pogut sentenciar l'eliminatòria abans del descans, però Aitor Fernández va evitar-ho. El porter guipuscoà va merèixer un monument amb nombroses aturades de molt mèrit. Per contra, el Llevant també va tenir la seva ocasió per canviar el rumb del partit en l'última jugada del primer temps, però Murillo va refusar la pilota evitant la rematada d'un jugador granota sota pals.



Un partit sota control

Els blaugrana no van abaixar la freqüència en l'inici del segon temps, de fet, la van augmentar. Malgrat que Messi es va posar el seu vestit d'assistent en el partit d'ahir, l'argentí no volia marxar del terreny de joc sense aportar el seu gra de sorra.

Així doncs, després d'una gran combinació entre Dembélé, Semedo i Messi, aquest va definir amb una suau vaselina i va situar el definitiu 3-0. Tot i que el Llevant encara tenia alguna opció, el partit es va posar molt costa amunt per als granota que, només a base de coratge i d'algun detall del seu davanter Boateng, va crear perill a la porteria defensada per un segur Jasper Cillessen.

El resultat favorable va permetre a Valverde donar un descans extra a alguns dels seus jugadors més utilitzats durant la temporada com Jordi Alba. El Barça va seguir duent el pes del joc i, amb els canvis, l'equip de l'extremeny va abaixar les revolucions, tot i que encara va disposar d'alguna ocasió més per arrodonir la golejada.

Tingui o no més transcendència la reclamació del Llevant per alineació indeguda del Barça amb Chumi a l'anada, els blaugrana són a quarts de final. I, avui a la tarda, ja coneixerà el seu rival.