Barça i Sevilla repetiran, a quarts, la final de Copa del Rei de l'any passat

La Copa del Rei enfrontarà a quarts de final Sevilla i Barça, els dos equips que la temporada passada es van disputar la final, decantada a favor dels blaugrana per un contundent 0-5. A més, el sorteig realitzat aquesta tarda i que has pogut seguir en directe a Regió7.cat, també ha emparellat el Madrid amb el Girona i l'Espanyol amb el Betis. L'únic duel que no tindrà un equip català serà el Getafe-València.

Els partits es jugaran entre el 23 i el 30 de gener.

Els emparellaments

Reial Madrid-Girona

Getafe-València

Sevilla-FC Barcelona

Betis-Espanyol

Competició rebutja expulsar el Barça com demanava el Llevant

El FC Barcelona ha entrat al sorteig de quarts de final de la Copa del Rei un cop la jutgessa de competició de la RFEF, Carmen Pérez, ha rebutjat un recurs del Llevant que denunciava que hi va haver alineació indeguda del jove Juan Brandáriz 'Chumi' en el partit d'anada dels vuitens de final. El Barça es va classificar en el camp al remuntar aquest dijous amb un 3-0 el 2-1 encaixat en l'anada al Ciutat de València.

La jutgessa única de Competició ha entès d'acord amb la normativa vigent en la RFEF que la denúncia presentada pel Llevant UD a les 9:33 hores d'aquest divendres havia estat rebuda fora del termini reglamentàriament establert.