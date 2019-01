Farrés manté el segon lloc i la Catalunya Central arriba als quinze podis al Dakar

Gerard Farrés va resistir l'embranzida i va aconseguir el seu particular doblet, el de pujar al podi del Dakar en dues categories diferents. El pilot manresà establert a Osona va mantenir per només 2 minuts i 44 segons la segona posició de la classificació general i suma la plata en buguis al bronze virtual aconseguit fa dos anys en motos. Aquest brillant resultat, unit al segon lloc de l'odenenc Àlex Haro com a copilot de Nani Roma en cotxes i a la tercera posició del bagenc Moi Torrallardona en camions, provoca que la Catalunya Central ja arribi als quinze podis en les seves participacions al raid més dur del món, que va posar punt final a l'edició més atípica.



Per poca distància



Farrés era qui tenia més en joc en els 112 quilòmetres d'especial entre Pisco i Lima i ho va haver de suar. El brasiler Reinaldo Varela, guanyador de l'any passat, li anava retallant minuts en la lluita per la segona posició. Al final, però, n'hi van faltar gairebé tres per atrapar el català que, d'aquesta manera, obté premi gros en la temporada de debut amb el bugui, un any després d'anunciar la retirada de les motos. Només l'ha superat un altre excompany damunt de dues rodes, el xilè Chaleco López, amb qui va compartir escuderia a les files d'Aprilia.



Molt content i emocionat, Farrés va explicar que «acabar al podi és un somni i n'hem de gaudir. Ens hauria agradat guanyar, però no ha pogut ser i quedar segons és un graó més damunt de la moto, un grandíssim resultat. Hem competit bé i continuarem presentant batalla». Farrés també recordava els moments més complicats, com ara quan va ser remolcat per la pilot Cristina Gutiérrez després d'haver quedat encallat en una duna i de tenir un peu fora del ral·li.



Amb una costella fissurada



També té mèrit la segona posició aconseguida per Nani Roma i Àlex Haro. Si l'any passat va ser l'odenenc qui va assistir el pilot de Folgueroles per tal que finalitzés una etapa després d'haver tingut un espectacular accident, enguany ha estat ell qui ha vist les estrelles els darrers dies. Roma explicava que «té molt mèrit que l'Àlex hagi acabat el Dakar amb una costella fissurada des de la sisena jornada. Jo ho he tingut i no em podia ni moure estant assegut i mirant la tele, m'imagino com deu ser en un cotxe de competició».



Roma i Haro van ser el primer Mini de la general darrere de l'intractable Toyota de Nasser al-Attiyah, que s'apunta el seu tercer Tuareg. Molt meritori, també, el tercer lloc de Sébastien Loeb amb un Peugeot supervivent de l'any passat i sense equip oficial.



Pel que fa a Isidre Esteve, ahir va tenir un problema amb l'embragatge del seu BMW i no va aconseguir acabar entre els vint primers, com hauria estat el seu desig. La posició número 21 és la mateixa que la del 2018. Per la seva banda, el combinat santjoanenc format pels experimentats Àlex Aguirregaviria i Jordi Comallonga ha estat l'últim dels que han acabat en cotxes, però han acabat, un fet que no poden dir molts altres en la cursa.



Sense sorpreses

En camions, tot estava dat i beneït i el Kamaz d'Eduard Nikolàiev no va tenir cap problema per endur-se el seu segon Dakar seguit. El rus tenia a una distància respectable el seu company Sotnikov, que no li va presentar cap batalla. Tercer va ser l'Iveco de Gerard de Rooy, Moi Torrallardona i Darek Rodewald, que completen una cursa amb un parell d'ensurts, sobretot a la tercera jornada, però amb el bon gust de tornar a ser al podi, com van aconseguir fa dues edicions, el 2017.