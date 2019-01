L'Espanyol es basa en els gols de Borja Iglesias i ja és a quarts

L'Espanyol va accedir als quarts de final de la Copa del Rei després de vèncer per 3-1 el Vila-real i fer bo el 2-2 de l'anada. Els blanc-i-blaus van aprofitar el moment baix dels groguets per avançar-se amb dos clars penals, el primer de Castaño a Borja Iglesias, que va transformar Piatti, i el segon de Layún a Puado, que va marcar el propi davanter gallec. Els de la Plana van amenaçar la pròrroga amb el 2-1 de Chukwueze i van fer patir amb una rematada al travesser de Layún, però no van estar encertats i novament Borja Iglesias va anotar el tercer. El manresà Lluís López va disposar d'uns minuts damunt del camp.