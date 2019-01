L'Igualada femení enceta la segona fase a Nacional Catalana amb derrota

L'Igualada Femení va perdre el primer partit de la segona fase de Nacional Catalana a la pista del Sant Cugat per 5 a 3. Damunt del parquet santcugatenc, les igualadines van perdonar infinitat d'ocasions en un partit que podien haver guanyat. Les locals, més efectives, van capgirar el gol inicial de Carla Claramunt en els primers minuts i es va arribar al descans amb un mínim 2-1. En els primers minuts de la represa, dos gols més del Sant Cugat van posar contra les cordes les igualadines, que van reaccionar gràcies a dos gols d'Elba Garreta i Marta Soler, i es va situar en un emocionant 4-3 en el tram final.

L'Igualada Femení va tancar el Sant Cugat a la seva àrea per empatar el partit a quatre, però les vallesanes van aprofitar un error de les anoienques per marcar el dar-rer gol del matx i sentenciar la victòria local. Cal destacar el debut de Maria Bonet a la màxima categoria catalana. El proper partit serà a Les Comes, diumenge a les 12.30 h contra el Vilassar HC, que, tot i tancar la classificació, no es preveu que sigui un rival fàcil.

L'equip igualadí sub-16 va fer un bon partit però va caure a casa amb el Malgrat per 3 a 4. Les visitants es van situar 1 a 3 al descans però les igualadines van empatar a la represa. Quan quedaven tres minuts per al final, el Malgrat va marcar el gol d ela victòria.

El sub-14 va sortir escaldat de la seva visita a Reus (10-0). Les anoienques no van tenir cap opció però continuen a la part alta de la classificació. El sub-12 va ensopegar en els dos enfrontaments disputats, amb el Girona (4-9) i l'Arenys de Mar (3-1). El minifemení continua imbatut després de sumar un nou triomf, davant el Sant Feliu per 0 a 3. Les igualadines d'aquesta categoria han guanyat tots els partits de la temporada.