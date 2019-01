? El Barça va negar que cometés alineació indeguda amb Chumi en el partit d'anada, com va informar El Mundo, referint-se al punt 9 de l'article 56. Per la seva banda, la federació espanyola va confirmar l'alineació indeguda amb el jugador del filial i el Llevant va assegurar que ho denunciarà. Aquesta reclamació no tindrà validesa perquè s'ha presentat fora de termini.