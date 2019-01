El CE Manresa defensa el seu lideratge davant l'Igualada

El que havia estat, en unes altres èpoques, partit de gran rivalitat, es viurà aquest diumenge al Nou Estadi del Congost (a les 12 h). El CE Manresa i el CF Igualada es veuran les cares en un duel en el qual els locals volen consolidar el lideratge al grup segon de Primera Catalana, els visitants, els reis de l'empat amb vuit duels igualats en disset jornades, intentaran tornar a la part alta de la classificació, tot tenint en compte que es troben a dotze punts del líder just quan ha acabat la primera volta.

El matx, que serà retransmès en directe i en streaming per la televisió de la FCF (Federació Catalana de Futbol), es preveu del tot obert. Andreu Peralta, tècnic del Manresa, considera que el seu rival «és complicat, per història, per ser un derbi i per la forma de jugar que té. Tot suma. Ells segur que voldran trencar la dinàmica positiva que tenim perquè és una de les poques oportunitats que els queden de situar-se altre cop a la part alta. Al CF Igualada li agrada tenir la pilota, ataca sense por, i va a buscar sempre el partit».



Duel de golejadors

A banda de la importància dels tres punts que hi ha en joc, un altre dels al·licients també és el cara a cara dels dos davanters que a hores d'ara tenen més encerts. Noah, del Manresa, i Martí Just, jugador de l'Igualada, amb 10 i am 9 gols, respectivament.

Segons Peralta, «Noah es troba en un estat de forma increïble, és en un moment molt dolç, i Martí Just també és especial, té una gran mobilitat. La clau serà allunyar-lo de l'àrea, que no se senti còmode al camp, amb espais ell sempre és molt perillós. Això és la teoria, cal veure com es desenvolupa, però, el partit. Nosaltres hem de jugar com fins ara, quan la pilota sigui nostra, no tenir-la pas per tenir-la, sinó per arribar amb perill fins la porteria contrària». Per al partit, el CE Manresa té el dubte del seu lateral Romano per procés gripal i el del davanter Manel Sala, que podria jugar alguns minuts en la matinal després d'estar un llarg període inactiu per culpa d'una lesió als bessons.

A banda d'aquest partit entre els manresans i els igualadins, del cap de setmana futbolístic en les nostres comarques destacarà un Berga-Ripollet a Segona Catalana amb els locals líders del grup 4. En la Tercera Catalana, al grup 7, hi ha un vibrant Calaf-Gironella que enfronta el primer amb el segon, separats per 6 punts.