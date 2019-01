El CG Puigcerdà visita la pista del Majadahonda en un partit que és vital per als madrilenys

El Club Gel Puigcerdà, dirigit per Salva Barnola, es desplaça aquest dissabte cap a Madrid per jugar contra el SAD Majadahonda en la pista coneguda com La Nevera. És un rival que sempre és constant en el seu joc i obliga l'adversari a una gran concentració. L'equip de la Cerdanya, ben posicionat en el segon lloc de la classificació de la lliga estatal, no té la pressió que sí que pot atenallar els madrilenys, ja que estan obligats a vèncer si no volen perdre opcions de play-off.

Barnola considera important poder aconseguir un bon resultat a Madrid, ja que obriria més marge amb els rivals més directes.

Els ceretans es desplacen a la capital de l'Estat amb baixes, atès que no podran disposar ni d'Uri Paul ni de Pol Durán, que continuen al mundial sub-20 a Estònia, ni tampoc d'Uri Boronat (lesionat) ni d'Àlex Jociles, Pablo Muñoz, Jorge Piñar i Ramon Morer, per raons diverses. El partit començarà avui a les deu de la nit.