Les noies del sènior del Club Natació Minorisa, a la Primera Femenina de waterpolo, se les hauran avui (16.45 h) amb el Cuatro Caminos madrileny, rival directe per la permanència. Les jugadores d'Ángel Peirón van empatar, diumenge passat, a Marbella (7-7) i han deixat l'Horta (3 punts) com a cuer. Les manresanes tenen 4 punts, 6 el Cuatro Caminos i amb 8 hi ha el Marbella