El Reial Madrid derrota el Sevilla

Un sensacional gol de Casemiro a deu minuts per al final i un altre de Modric en el temps afegit han donat la victòria al Reial Madrid davant el Sevilla (2-0) en un partit de la jornada 20, el primer de la segona volta, on els homes de Solari han merescut haver encarrilat el triomf molt abans després d'una segona meitat plena d'ocasions per als blacs, que se situen tercers en la classificació.

L'equip de Machín, per la seva part, ha demostrat que baixa prestacions lluny del seu estai, Sense la millor versió de Banega i amb Sarabia 'desaparegut', l'equip andalus ha dipositat la seva sort en la velocitat d'André Silva i l'audàcia de Ben Yedder. Ha estat, però, Escudero qui ha tingut la millor ocasió. Courtois no ha patit massa més.

Modrid ha estat l'encarregat de dirigir l'orquestra i Ceballos ha compensat el preu de l'entrada. El sevillà va a més amb el pas de la temporada i aquest dissabte ha estat dels millors del Madrid.

L'ex del Betis ha liderat el conjunt d'ocasions fins que Casemiro ha marcat. Un gol que hauria d'haver arribat abans.

A les acaballes del partit ha arribat el segon. Una errada de Kjaer ha permés a Modric disparar en el cor de l'àrea.

Fitxa tècnica



Reial Madrid, 2 - Sevilla, 0 (0-0, al descans).

Reial Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón, Casemiro, Modric, Ceballos (Valverde, min. 88); Lucas Vázquez (Isco, min. 77) Vinicius Jr. i Benzema.

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Sergi Gómez, Kjaer, Carriço, Escudero (Bryan, min.86); Banega, Sarabia, Franco Vázquez; André Silva (Munir, min. 74) i Ben Yedder (Promes, min. 71).

Gols: 1 - 0, min. 78, Casemiro; 2 - 0, min. 93, Modric.

Àrbitre: Mateu Lahoz (C. Valencià). Ha amonestat amb tarjeta groga a Carriço (min. 30), Banega (min. 54) i Kjaer (min. 86) en el Sevilla i a Casemiro (min. 61) i Ceballos (min. 65) en el Reial Madrid.

Estadi: Santiago Bernabéu. 68.232 espectadors.