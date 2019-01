L'equip de Laso s'ofega en atac i cau de manera sorprenent a Montenegro

El Reial Madrid continua instal·lat en una fase complicada de la temporada. Després d'estar a punt de perdre diumenge passat en el partit de la lliga Endesa contra el Tecnyconta a casa, ahir va perdre de manera clara a la pista del Buducnost, un conjunt que ha convertit en un fortí el seu pavelló de Moraca però el nivell del qual es troba molt allunyat dels madridistes. El conjunt de Laso continua trobant molt a faltar els punts de Carroll, lesionat, a l'hora de generar espais, i ahir només va arribar als 60 punts gràcies a la gran defensa dels montenegrins.

El Buducnost va dur la iniciativa en tot moment, de la mà de Norris Cole i d'Edwin Jackson i, sobretot, Jasmin Repesa va plantejar una defensa que no van poder superar els blancs, ahir vestits de negre. Només Sergi Llull va arribar als deu punts i els interiors, com Ayón, Thompkins i Tavares, van naufragar davant la intensitat dels balcànics.

A la segona part, entre Rudy Fernández i Campazzo semblava que reviscolaven i posaven el seu equip a onze punts, però la diferència era massa gran i Clarke i Bitadze van fer el suficient perquè el triomf del penúltim de l'Eurolliga es quedés a casa.



Victòria del Baskonia

Per la seva banda, el Kirolbet Baskonia va derrotar per 80-75 l'AX Milà en un partit fonamental per a les seves aspiracions. Els llombards van anar guanyant durant tota la primera part, però els 17 punts de Poirier van ser vitals. Ahir, a més, Anadolu Efes-Darussafaka (82-68) i Zalgiris Kaunas-Panathinaikos (82-69).