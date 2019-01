L'Igualada Rigat s'enfronta avui al Diessbach suís amb un marge de tres gols

La World Skate Europe Cup, en realitat l'antiga Copa CERS, té avui un partit decisiu per a l'Igualada Rigat. És la tornada dels vuitens de final de la competició, que tindrà lloc a Suïssa, en concret a la pista del Diessbach, a partir de les 17.30 hores. Els anoiencs hi acudeixen amb un bon resultat de l'anada, el 4-1 a les Comes, i amb la intenció de fer un pas més per arribar fins als quarts, pas previ per arribar a la final four, un dels objectius d'aquesta temporada.

Els jugadors de Ferran López reprenen la competició europea després del disgust de perdre a la pista del Calafell (4-3) en matx de l'OK Lliga. De tota manera, per al tècnic, la tornada amb l'equip suís arriba en un bon moment, tal com declara a la mevaweb: «Ens anirà bé anar a Suïssa. Sabem que és un partit a cara o creu. Crec que en l'àmbit mental ens farà créixer. L'eliminatòria està encarada però no està tancada. I això vol dir que haurem d'estar alerta. Ja sabem que la seva pista rellisca, i que no hi estarem del tot còmodes, però hi ha tres gols de renda que els hem de fer valer. I no només hem d'anar a superar l'eliminatòria, cal fer un bon partit de sensacions, de dinàmica, i hem d'anar a guanyar, això és clar».

Els àrbitres del partit seran els dos col·legiats alemanys Carsten Niestroy i Daniel Loewe. L'equip helvètic és ubicat a Diessbach bei Büren, un municipi a 29 km de la capital, Berna. És una zona amb parla i cultura alemanyes, en el districte administratiu que és conegut com el Seeland.



Un viatge molt dur

Si el partit ja no es presenta gens fàcil, el desplaçament a Suïssa no serà tampoc fàcil, més aviat té uns horaris complicats. Els jugadors són convocats a tres quarts de 4 de la matinada a l'hotel Amèrica.

El vol de Vueling cap a Ginebra surt a les 6 i 10 del matí d'avui dissabte, i l'arribada a Suïssa és prevista deu minuts abans de les 8. L'equip arlequinat farà parada per dinar de camí cap a Diessbach, a la localitat de Prevessin-Moens. Els jugadors arribaran poc temps abans del partit al pavelló i, per tant, no podran provar gaire una pista que és molt relliscosa, una de les preocupacions del tècnic Ferran López. Acabat el partit, els jugadors, tècnics i directius faran nit a prop de l'aeroport i demà caldrà tornar a matinar, però no tant, ja que el vol de retorn a Catalunya és a les 9.30 hores, amb una arribada a Barcelona prevista per a les 11, i amb el desig que sigui amb el pas a quarts de final a la butxaca.