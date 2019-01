El Manresa FS rep aquesta tarda un Hospitalet Bellsport perillós a fora

Corvo, dubte per al matx d´avui

Corvo, dubte per al matx d´avui ARXIu/JORDI BIEL

Després de l'important triomf a casa de Industrias B , el Manresa Futbol Sala rep un dels rivals més consistents de la categoria, com és l'Hospitalet Bellsport (18, 15 h). En la que és segona jornada de la segona volta, el conjunt manresà espera el partit amb força ganes per agafar marge amb el que és un dels equips punters. El capità del Manresa, Carles Corvo, és dubte per molèsties al menisc.

El Manresa FS és segon i se les haurà avui amb el quart. A més, l'Hospitalet Bellsport està situat a dos punts del Mataró, que és en la tercera posició, que dona el dret a jugar la Copa del Rei la propera temporada.

El Bellsport només ha perdut un partit a fora del seu pavelló, de 7 disputats. La derrota la va encaixar a Canet de Mar en la que va ser la seva última sortida. Ha guanyat a les pistes de La Unión, Terrassa, Barceloneta i Mataró; pel que fa als empats, els ha aconseguit en els partits contra el Salou i el Natació Sabadell. En canvi, de local, té un bagatge de 5 victòries, 1 empat i 3 derrotes. El Manresa el va vèncer per un resultat d'1-4 en el partit que els va enfrontar a la primera volta de la lliga. El Bellsport ha fet 75 gols i n'ha encaixat 53.