Els tres 'tuaregs' reben els premis i arriben avui a casa

Si fa quinze dies era temps per als Reis d'Orient i les seves cavalcades, dos dissabtes més tard seran tres tuaregs els que arribaran a Catalunya. Es tracta dels pilots de les comarques centrals que han aconseguit accedir al podi del Dakar, que va finalitzar dijous a Lima. Les segones posicions de Gerard Farrés en buguis side by side i d'Àlex Haro com a copilot de Nani Roma en cotxes i la tercera de Moi Torrallardona en camions fan preveure una jornada plena d'emocions a l'aeroport del Prat, al qual aniran arribant en comptagotes.

El primer de fer-ho serà el navegant de Castellfollit del Boix, les impressions del qual s'han pogut anar seguint a través de Regió7 cada dia. És el tercer podi de la seva carrera, després de la victòria obtinguda, al costat de Gerard de Rooy i de Darek Rodewald, el 2016 i del tercer lloc aconseguit en l'edició posterior. De Rooy i els seus companys van decidir prendre's un any sabàtic el 2018. Iveco hi va anar amb d'altres pilots, com el kazakh Ardavichus, que va ser quart, a prop dels tres primers. En el seu retorn, el combinat de l'holandès no ha pogut superar els Kamaz dels russos Nikolaev i Sotnikov, però demostra que continua sent una alternativa vàlida.



Debut i èxit

Cap a tres quarts d'una del migdia és previst que arribi el vol de Madrid que portarà Gerard Farrés i Dani Oliveras, segons classificats en els buguis. El corredor manresà, que el 2017 va ser tercer en motos, debutava aquesta temporada en les quatre rodes i ha demostrat que ha fet un bon canvi a un vehicle que potser no li exigeix tant físicament, però sí des del punt de vista mental. Farrés va estar a punt de guanyar, però va tenir problemes dilluns i això el va fer cedir davant d'un altre exmotard, el xilè Chaleco López. Això sí, n'ha après molt per a futures edicions.



Premi al cinquè any

A la tarda és previst que arribi l'odenenc Àlex Haro, segon classificat en cotxes al costat de Nani Roma. En cinc anys al Dakar, quatre amb el pilot de Folgueroles, Haro ja acumula un quart, un sisè i un segon llocs. Aquest cop arriba amb una lesió a les costelles, però immensament content.

També arribarà a les cinc de la tarda Isidre Esteve, 21è en cotxes, la mateixa posició que el gener passat, i a quarts de vuit del vespre és previst l'aterratge del vol que portarà Armand Monleón, l'igualadí de motos que va haver de deixar la cursa quan se li va parar la màquina dos dies abans del final. Com sempre, en aquests casos, hi haurà imatges familiars i d'alegria, pròpies de Reis i de tuaregs.