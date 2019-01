El Barça vol venjar la derrota a Butarque contra el Leganés

El FC Barcelona buscarà aquest vespre (20.45 h) la setena victòria consecutiva a la Lliga Santander, contra un Leganés en bona forma que ja va aconseguir la victòria contra els blaugrana en la primera volta al seu estadi, Butarque.

Un partit en el qual els blaugrana no poden fallar si no volen veure reduïda la distància amb l'Atlètic i el Reial Madrid, els quals van guanyar els seus partits.

Els homes d'Ernesto Valverde han deixat enrere la polèmica per la denúncia del Llevant en el cas Chumi. Amb la raó i el bitllet per als quarts de la Copa del Rei, el vigent campió de la lliga rep un Leganés que té la intenció de seguir en la bona línia de resultats.

Per jugar contra l'equip pepinero Valverde ha convocat 19 jugadors, amb les novetats de Malcom i Vermaelen, que ja ha rebut l'alta mèdica. També l'ha rebuda Samper, però no ha entrat a la llista. L'absència destacada entre els disponibles és la de Denis Suárez. El gallec podria deixar l'equip blaugrana aquest mercat d'hivern amb destí a l'Arsenal.



No val a badar

En la roda de premsa prèvia al partit del FC Barcelona davant del Leganés, Ernesto Valverde va avisar del perill de l'equip madrileny. Butarque va ser l'escenari de la primera derrota dels blaugrana aquesta temporada, en un duel en què el Barça va estar «molt malament. És un partit fonamental per començar bé la segona volta».

L'entrenador del Barça va apuntar que, en aquesta segona volta, l'equip se l'està «jugant en cada partit» i que «no convé pensar que tens alguna cosa guanyada. És important la sensació que tots els partits són importants, tots els punts són importants».

Pel que fa al poc protagonisme de Malcom, l'entrenador blaugrana va explicar que no demana al jugador brasiler «res que no faci la resta. El que vol el jugador és jugar molts partits i fer gols, exactament el mateix que vol l'entrenador. Volem que demostri que té lloc, que fa gols i que treballa perquè no ens els facin, que sigui decisiu».

En relació amb la possible alineació indeguda del Barça en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del rei davant del Llevant, Valverde va explicar que no té «preocupació respecte a això. Tinc la sensació i la consciència que hem actuat correcament. Nosaltres ens atenim al que ha passat. Cada club ha de defensar els seus interessos. El Llevant farà el que cregui convenient», va sentenciar.