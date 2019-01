Un desajust defensiu condemna el Gimnàstic juvenil contra el Cornellà

El Gimnàstic de Manresa juvenil va encaixar una nova derrota al seu camp, aquest cop en la visita del Cornellà, que es va imposar per la mínima (0-1). Amb aquest resultat, el conjunt bagenc veu tallada una bona ratxa de cinc partits sense perdre.

L'equip dirigit per Ferran Costa va sortir amb molta força i va dominar els primers instants, però a partir del minut 10 els visitants van començar a sentir-se molt còmodes sobre el terreny de joc. Deu minuts després, al 20, va arribar el primer gol del duel, favorable al Cornellà, que va aprofitar un desajust defensiu, concretament una errada de marcatge, per fer una centrada cap al segon pal, on el lateral Blasco va afusellar el porter Pulido. En la resta de la primera meitat no hi va haver ocasions clares per a cap de les dues formacions.

En la segona part el tècnic dels manresans va fer un canvi tàctic, en rellevar Padi per Marc Muñoz. Això va fer que el Gimnàstic tingués la posessió de la pilota i diverses arribades per empatar, però cap d'elles clara. A partir del minut 87, amb la substitució de Hamza per José Alberto, els bagencs van jugar amb només tres defenses i es van bolcar a l'atac, però va ser el conjunt visitant qui va poder marcar i sentenciar en un contraatac que va acabar amb una situació d'un contra un amb el porter, però la rematada no va trobar porteria.