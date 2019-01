El Girona cau davant el Betis amb un penal en el descompte

Amb només 18 minuts sobre el terreny de joc, Douglas Luiz ha condemnat al seu equip provocant un penal sobre Lo Celso al minut 94, que Canales, dels millors del partit, no ha fallat. Els d'Eusebio han tret aquest migdia una derrota davant tot un Betis (1-2), que no els ha posat les coses gens fàcils. Els de Quique Setién s'han avançat a l'inici amb un gol de falta directa de Tello. Una acció que ha obligat a reaccionar als gironins, que han tret l'ofici per remuntar el marcador amb gols d'Aleix Garcia i Doumbia. A la segona part però, tot ha quedat en un no res. Loren apareixia per posar l'empat i Douglas Luig ha deixat amb un pam de nas als blanc-i-vermells regalant la victòria als bètics.

Sense oblidar la "prioritat", el Girona s'ha plantat al Benito Villamarín disposat a tot i amb ganes de fer-la grossa. Conscient del gran mes que els espera, Eusebio ha introduit alguna novetat a l'onze inicial. Alcalá ha ocupat el lloc de Ramalho, i Doumbia el de Stuani. Cap sorpresa perquè el killer va rebre la cinquena groga dissabte passat i, per tant, la sanció l'obligava a quedar al marge sí o sí. La figura més destacada ha sigut la titularitat de Valery. L'escalenc, de 19 anys, va ser decisiu amb un gran gol per desfer-se de l'Atlètic a la Copa i s'ha guanyat la confiança del míster apoderant-se del carril esquerre en detriment d'Àlex Granell, que sorprenentment no ha entrat al mig del camp, mentre que Pedro Porro ja és un fix en l'altre. El de Don Benito avui estrenava dorsal del primer equip. El 24 després que quedés lliure a l'estiu quan Borja García va agafar el 10 d'Eloi Amagat. D'aquesta manera, els laterals quedaven han quedat blindats per aquestes dues joves promeses del futbol.

Ràpidament però, els de Quique Setién han llegit les intencions dels blanc-i-vermells fent que aquests se sentissin incòmodes. Tant, que amb prou feines han intimidat la porteria del gironí Pau López. Ho ha provat Valery, desmarcant-se per banda després de rebre una pilota de Borja, sense arribar a trobar ningú per fer mal. Tampoc ha tingut la sort Doumbia. L'ivorià podria haver aprofitat una errada de Mandi per dir alguna cosa, però ha acabat ensopegant. El Betis, en canvi, s'ha sortit amb la seva. A base de pilotes llargues, ha sigut capaç de filtrar les seves pilotes entre l'ordre defensiu que d'entrada presentava el Girona. Ben aviat, Bartra ha protagonitzat una jugada que ha acabat amb un xut desviat de Lo Celso. I al minut 11, una acció de Porro sobre Lo Celso ha castigat. Tello ha superat Bounou amb un xut de falta directa sense que el porter pogués fer-hi res.



Calia treure l'aigua clara costés el que costés per revertir la situació. Després de diversos entrebancs dins l'àrea rival que han acabat amb oportunitats perdudes, en una de les quals fins i tot ha demanat la intervenció del VAR, Doumbia ha aconseguit vestir-se d'heroi. Deixat mut a gairebé tot l'estadi. I mira que és difícil. El davanter ha sigut decisiu per posar l'empat al marcador gràcies a un cacau d'Aleix Garcia des de la frontal. I és que ha recuperat una pilota que se li ha escapat a Pau López per passar-la a Portu, que ha connectat amb el d'Ulldecona. El Girona ja corria a la seva, quan Doumbia ha tornat a aparèixer. Aquesta vegada per protagonitzar una remuntada després de llençar-se decidit a una pilota assistida per Portu i que, al final, ha aconseguit enviar al fons de la xarxa amb el cap. Un bon moment de celebració i idoni per arribar al descans amb la marxa a punt.

Incrèdul amb el que acabava de viure, el Betis ha sortit fort per repetir l'inici de la primera part. Al segon temps però, el Girona li ha guanyat la batalla al mig del camp i ha pogut anar desgastant a poc a poc el conjunt local. Sobretot, després que l'àrbitre Cordero Vega hagi anul·lat per fora de joc un gol de Guardado que podria haver estat clau per trencar-ho tot. Els plans dels d'Eusebio sortien com era d'esperar, fins que ha aparegut el fantasma de Loren. El davanter que sempre els marca. El bètic ha enviat un cacau a la porteria de Bounou, després de rebre una assistència de Canales, que ha guanyat la cursa a Pedro Porro, i superar per sota les cames a Pere Pons, que intentava tapar-lo per frenar-li la jugada. Els tres punts se n'han anat en orris una altra vegada. És per això que Eusebio ha apostat pels canvis. Com que Porro ja havia vist una targeta groga, Ramalho ha sortit al seu lloc per aportar més contenció. Més tard, també ha sortit Muniesa per Valery. Al 63, Borja ha enviat un xut inofensiu a les mans de Pau López. I de l'altra banda, Bounou ha hagut d'intervenir davant d'un xut de Canales per salvar els mobles. El Girona ha continuat amb el seu esperit, lluitant totes i cadascuna de les pilotes que se li han posat a favor, sense acabar de matar les jugades. I han acabat pagant, potser massa. Douglas Luiz ha condemnat al seu equip provocant un penal al minut 92, en una acció sobre Lo Celso, que Canales no ha fallat. Una altra vegada deixant escapar la victòria, i ja són set les jornades sense sumar els tres punts a la Lliga.

BETIS: Pau López, Mandi, Javi García, Bartra, Barragán, Canales, Lo Celso, Guardado (Feddal, min. 65), Tello, Loren (Lainez, min 80) i Sanabria (Sergio León, min. 70).

GIRONA: Bounou, Valery (Muniesa, min. 70), Juanpe, Bernardo, Alcalá, Pedro Porro (Ramalho, min. 61), Pere Pons, Aleix Garcia, Borja García, Portu i Doumbia (Douglas Luiz, min. 77).

GOLS: 1-0, Tello (min. 12); 1-1, Aleix Garcia (min. 35); 1-2, Doumbia (min. 43); 2-2, Loren (min. 53); 3-2, Canales (min. 94).

ÀRBITRE: Cordero Vega (comitè càntabre). Ha amonestat Loren (Betis); Pedro Porro, Valery, Alcalá, Ramalho (Girona).