? El Lleida Llista i el CP Voltregà-Stern Motor es van classificar ahir per als quarts de final de la World Skate Europe Cup. Els lleidatans van superar per 6-5 el Girona CityLift i van ampliar l'1-6 de l'anada. Els lleidatans jugaran contra els austríacs del Wolfurt. Per la seva banda, el Voltregà va derrotar per 4-2 el Joventude Viana, després del 2-2 de l'anada, i s'enfrontarà al Valdagno. L'altra eliminatòria la disputaran el Nantes o el Coutras i el Viareggio.