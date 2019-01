El Liverpool pateix davant el Crystal Palace i el United es manté en ratxa

El Liverpool va defensar la seva condició de líder a la Premier League amb una treballada victòria davant el Crystal Palace (4-3), mentre que el Manchester United continua en un gran estat de forma des de l'arribada a la banqueta d'Ole Gunnar Solskjaer i va obtenir un nou triomf, aquesta vegada contra el Brighton & Hove Albion (2-1).

A Anfield, l'equip dirigit per Jürgen Klopp va haver de posar-se la granota de treball per derrotar el seu oponent, després de començar per darrere en el marcador per culpa d'un gol de Townsend al 34. Només començar la segona meitat, Salah i Firmino van capgirar l'electrònic. Al minut 65, Tomkins va tornar a empatar, però un esforç definitiu del Liverpool va acabar matant l'atreviment del Crystal Palace. Salah, novament, i amb la col·laboració del porter visitant, i Sadio Mané en el temps de descompte van segellar el triomf local, i als instants finals Meyer va fer el 4-3 definitiu.

A Old Trafford, Pogba va avançar els locals de penal al 27 i Marcus Rashford va fer el segon tres minuts abans del descans. Al 72, Gross va establir el 2-1 definitiu, que suposa la setena victòria consecutiva de Solskjaer, qui ja ha aconseguit la millor ratxa d'un entrenador que debuta en tota la història de l'entitat.



L'Arsenal s'imposa al Chelsea

En un altre dels partits destacats d'ahir, l'Arsenal es va endur el derbi londinenc després d'imposar-se al Chelsea per 2-0, gràcies als gols dels francesos Lacazette, al minut 14, i Koscielny, al 39. Tot seguit, els jugadors dirigits per Unai Emery van saber contenir el rival i es van endur tres punts més que merescuts. Per la seva banda, els visitants, sense un Morata que segueix negociant el seu futur lluny d'Stamford Bridge, van intentar canviar la dinàmica en la segona meitat, però l'equip de Maurizio Sarri no va aconseguir trobar la tecla per aconseguir-ho.

En la resta de partits disputats ahir, el Wolverhampton va superar el Leicester (4-3), el Bournemouth va desfer-se del West Ham (2-0), el Newcastle va guanyar el Cardiff (3-0), el Southampton va tombar l'Everton (2-1), i el Watford i el Burnley van empatar a zero. Avui es completa la jornada amb els duels entre el Huddersfield i el Manchester City, del tècnic santpedorenc Pep Guardiola (a les 14.30 hores), i entre el Fulham i el Tottenham (a les 17 h).