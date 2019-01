El Madrid canvia la cara i pren el tercer lloc al Sevilla en el tram final

Un gran gol de Casemiro a falta de dotze minuts per al final i un altre de Modric en el temps afegit van donar la victòria al Reial Madrid en el millor partit dels blancs les últimes setmanes, que els serveix per prendre el tercer lloc al Sevilla i, com a mínim, mantenir el desavantatge de deu punts respecte del líder de la lliga. L'equip de Solari hauria merescut estrenar abans el marcador, en una segona part plagada d'ocasions.

Així, Ceballos va estavellar la pilota al travesser, Vinicius va topar dos cops amb Vaclik i Modric també va rematar al pal. Tant va anar el càntir a la font que, al final, es va trencar. Després d'un inici fulgurant però d'una primera part avorrida, el Madrid va assetjar el conjunt de Machín a l'àrea i va desequilibrar el resultat amb un gran xut de Casemiro des de la frontal de l'àrea. En l'afegit, amb el Sevilla sense control i amb Munir intentant caçar alguna pilota, va ser Modric qui va aprofitar una errada de Kjaer. El pitjor per al Madrid, la nova suplència d'un Marcelo en baixa forma.