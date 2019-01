El Manresa FS s'abraça a la segona plaça

El Manresa FS va aconseguir un triomf molt important que el consolida a la segona posició de la taula i el referma en la lluita per entrar en la propera edició de la Copa del Rei. Una competició a la qual només tenen accés els tres primers classificats del grup. Amb aquesta victòria, els manresans deixen rivals directes com l'Hospitalet o l'Escola Pia a vuit punts de diferència.

Els homes de Paco Cachinero van demostrar intensitat defensiva i brillantor ofensiva en tot moment. Després d'una primera part força disputada i igualada, els locals van sentenciar a la represa oferint la seva millor versió col·lectiva i efectiva.

Un partit intens a causa de la vital importància per als dos equips de treure un resultat positiu.



El 10 manresà, Asis, va anotar cinc de les vuit dianes locals, algunes de bella factura. Un dels seus míssils habituals va ser la firma del primer gol. La pilota va agafar una velocitat vertiginosa per trencar les teranyines de la porteria rival. Dos minuts després va replicar amb un espectacular obús de volea, impossible per al porter.

Els de l'Hospitalet van retallar diferències amb un gol de Raúl Ceni, després d'una jugada enrevessada dins l'àrea local. Tot seguit, però, resposta immediata del Manresa FS. Güell va servir amb safata el gol a Josa, qui va culminar l'acció definint a plaer.

Els visitants, però, no van defallir i primer Uri, després d'una bona recuperació, i després Ivan, en una jugada semblant, van empatar el matx abans del descans. Tot i això, els manresans es van reconnectar per marxar als vestidors amb avantatge, gràcies a un nou gol d'Asis, amb un xut creuat.

A la represa, Asis va seguir ben entonat per guiar el triomf dels seus. El 6-3 també va tenir la seva firma, en un contraatac molt ben definit pel 10 manresà. Güell va eixamplar la diferència al minut 32 i, malgrat el 7-4 del Bellsport al minut 35, Nil va sentenciar el matx a falta de quatre minuts per al final.

Cal destacar que Corvo, dubte fins a última hora per unes molèsties al genoll, va forçar el seu físic per poder disputar el duel. El capità va complir amb escreix i es va posar l'equip a l'esquena com si es tractés d'un partit més.

Des de la derrota al Pujolet davant el CCR Castelldefels, el novembre passat, els homes de Cachinero compten els partits per victòries. Amb aquesta, els blanc-i-vermells ja n'acumulen vuit de consecutives. Sens dubte, l'equip reafirma que es troba en el moment més dolç de la temporada.