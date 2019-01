Un Minorisa lluitador ensopega per la mínima amb el Cuatro Caminos

El Club Natació Minorisa va encaixar una nova derrota a la seva piscina, aquesta vegada en la visita del Cuatro Caminos madrileny, que es va imposar per un sol gol de diferència (9-10).

Anna Bisbal va posar per davant les manresanes, però dues dianes de Fernández van fer que les visitants tanquessin el primer quart per davant en l'electrònic (1-2). En el segon període es van veure fins a vuit gols. Martín i Buitrago va eixamplar la diferència per a les madrilenyes, abans que Judit César i Muns tornessin a establir la igualada en el marcador. A partir d'aleshores, Muns i Bisbal van marcar per a les locals, i Benito, Castelao i Ona ho van fer per al Cuatro Caminos, que va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un avantatge de 5-6.

El tercer quart va ser bastant favorable a les visitants, que, amb anotacions de Fernández i Quevedo, van arribar als darrers vuit minuts amb un resultat de 5-8 i, per tant, amb bastantes opcions d'endur-se la victòria. Tot i la dificultat de la remuntada, el Minorisa no es va rendir i va arribar a empatar a 8 amb dos gols de Bisbal, una de les millors jugadores de l'equip bagenc, i un altre de Judit César. Tot seguit, Ona i Fernández van sentenciar abans que novament Bisbal establís el 9-10, que ja va ser definitiu.