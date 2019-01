Pere Miró recull en nom del COI el Premi Riudor als valors

Dues comunitats d'un petit llogaret de l'Afganistan mantenien l'any 2000 un enfrontament afer-rissat i enquistat en el temps. Ni tan sols dialogaven per trobar una solució. El president del Comitè Olímpic afganès va trobar el desllorigador a la situació. La celebració d'un partit d'un esport tradicional al país entre membres dels col·lectius enemistats els va permetre retrobar-se, amb Pere Miró com a testimoni privilegiat. Un exemple de la capacitat de l'esport per millorar la societat.

Reconèixer les persones i les institucions que promouen els valors ètics de l'esport és la raó de ser del guardó instituït per la SF Escola de Futbol de Sant Fruitós. Enguany, l'entitat ha volgut distingir la feina del Comitè Olímpic Internacional (COI), com a promotor i garant d'aquests valors.

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós va acollir l'acte de lliurament de la setena edició del Premi Riudor. El manresà Pere Miró, director general adjunt del COI, va ser l'encarregat de recollir el guardó. En la seva primera intervenció, després de rebre la simbòlica estatueta, Pere Miró va transmetre als promotors de la iniciativa «la felicitació» del president de la institució, l'alemany Thomas Bach, i va afirmar que «la vostra escola comparteix la visió que té el COI de l'esport com a eina d'aprenentatge i difusió de valors».

La vetllada es va iniciar amb la visualització d'un vídeo sobre la feina quotidiana de l'escola de futbol. Tot seguit, el periodista manresà Carles Jódar, conductor de l'acte, va donar la paraula a l'alcalde de la vila, Joan Carles Batanés, qui va remarcar que «l'esport, primer, ha de generar valors i, després, competició», abans d'emfatitzar que «Sant Fruitós és un municipi petit en població però que se sent important en allò que fa».



Deixar empremta o trepitjar

El president de la SF Escola de Futbol, David Vila, va iniciar el seu parlament afirmant que «comparteixo la frase del savi que deia que és millor mirar les empremtes que algú deixa que no pas les seves trepitjades». Vila va desglossar les raons que havien impulsat l'entitat a distingir el COI i va posar en valor «la feina feta per unir sota una mateixa bandera dos països tan allunyats com les dues Corees, per afermar la treva olímpica o per crear l'equip de refugiats». «Rere totes aquestes consecucions hi ha Pere Miró i el seu equip», va reblar, abans d'entregar-li el guardó.

En la seva intervenció, Xavier Prunés, cap d'Esports de Regió7, va fer un repàs de la història del COI i del moviment olímpic i un perfil de Pere Miró, i va destacar «la capacitat del COI per adaptar-se als nous temps» i «per corregir errors». Prunés va detallar el treball en favor de la pau, la solidaritat i la cura del medi ambient que desenvolupa l'organisme, abans de fer un breu recorregut per les set edicions del Jocs Olímpics d'estiu que ha viscut en directe. El periodista va tancar la seva intervenció advocant perquè «si els catalans ho volem, poguem gaudir d'un Comitè Olímpic català».



Rere la ressonància dels Jocs

Pere Miró va iniciar la seva segona al·locució remarcant que «la imatge del COI al món la transmeten els Jocs, però la institució impulsa moltes iniciatives solidàries menys conegudes», i va reflexionar sobre la repercussió que havia tingut la participació d'un equip de refugiats als Jocs de Rio per donar a conèixer «una problemàtica que afecta quasi 70 milions de persones», abans de sentenciar que «la meva feina al COI m'ha permès visitar 156 països i en tots he trobat situacions que podien millorar a través d'algun dels valors que l'esport transmet».

L'última intervenció va anar a càrrec de Gerard Figueras, director general de l'Esport de la Generalitat. Figueras va descriure el «mosaic variat i divers» que conformen les 18.000 entitats esportives que hi ha arreu de Catalunya i va rememorar com el seu predecessor en el càrrec, Josep Lluís Vilaseca, li va presentar Pere Miró.

El Lluc, un jove futbolista santfruitosenc, va certificar, dies enrere, la importància de la difusió dels valors intrínsecs a l'esport que fan el COI i la SF Escola de Futbol. El president de l'entitat va explicar el dilema al qual es va enfrontar. «Durant un partit d'alevins, l'àrbitre va assenyalar un penal a favor de l'equip fruitosenc que no s'havia produït. El jugador que l'havia de llançar va requerir amb la mirada el consell del tècnic. L'entrenador li va dir: «Lluc, fes el que creguis que has de fer, però sigues valent». El Lluc va optar per passar la pilota a les mans del porter rival». Potser el Lluc encara no sap què és el COI, però en coneix els valors, l'esperit olímpic.