El Berga no pot traspassar el mur defensiu del Ripollet

El Berga va empatar per segon cop consecutiu, aquest cop en l'enfrontament davant del Ripollet. L'equip berguedà va ser incapaç de perforar el mur defensiu dels visitants i no van saber trobar porteria. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada i sense ocasions clares de gol. Els visitants, ben col·locats defensivament, buscaven els contraatacs per fer mal. Els jugadors entrenats per Joan Prat no trobaven la manera de generar oportunitats i no van marcar en els primers 45 minuts. Es va arribar al descans amb empat sense gols en el marcador. A la represa la dinàmica no va canviar i els berguedans van continuar amb el mateix plantejament de joc, portant l'iniciativa i dominant les facetes del joc. El Ripollet no va canviar el seu estil i amb una forta defensa aguantava les embestides dels locals. Els berguedans van gaudir de la millor ocasió del partit, però el pal va refusar totes les esperances blanc-i-vermelles. Amb aquest empat, l'equip dirigit per Joan Prat continua una jornada més al capdavant de la classificació, amb quatre punts d'avantatge respecte de la Gramanet (amb un partit menys).

En el proper enfrontament, els jugadors berguedans es desplaçaran fins al complicat camp del sempre dificil Vic Riuprimer. Després d'aquests dos empats consecutius, el Berga intentarà tornar a sumar de tres en tres per mantenir l'avantatge al capdavant.