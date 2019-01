Bou no nota la lesió a les costelles i inicia el Mundial amb una victòria

El pilot pierenc Toni Bou, que es va trencar dues costelles en una exhibició de celebració del final de temporada d'Honda al Japó a mitjan mes de desembre passat, no va semblar notar-ho en la prova inaugural del Mundial d'X-Trial. Després d'haver estat diverses setmanes inactiu, ahir es va imposar en la prova inicial de l'any, disputada a la capital hongaresa, Budapest, en la qual va batre qui sembla que tornarà a ser el seu gran rival, per enèsima vegada, aquesta temporada, Adam Raga (TRRS).

Bou, que busca el seu 13è Mundial seguit sota sostre i el 25è en total, ja era líder a Budapest al final de la primera ronda, amb un sol punt de penalització. Darrere seu van acabar Adam Raga, que va penalitzar sis punts, i un altre català, el gironí Jeroni Fajardo (Gas Gas), tercer amb 11 punts.

En la segona ronda, el pilot anoienc també va ser el millor de la segona sèrie, una mena de semifinals, amb 2 punts. Raga va ser el millor de l'altra sèrie, amb 7, i per tant tots dos es van citar en la final d'aquest format. En el duel per al tercer lloc, Fajardo va superar Jaime Busto, el basc de Gas -Gas, per un clar 2-12. En la final, Bou va sumar la seva victòria número 57 en pista coberta en vèncer Raga i ja comanda la classificació del Mundial.

Després de la prova va explicar que «estic molt content de començar guanyant. Ha estat increïble aconseguir aquesta victòria després de la lesió a les costelles, de la qual encara no estic bé. Cal seguir treballant per millorar perquè crec que encara no estic on puc estar. He entrenat poc i penso que no estic al meu nivell habitual. Encara queda bastant i vull arribar-hi com més aviat millor. L'any passat vam guanyar, però patint molt amb les lesions».

La pròxima prova del Mundial serà la del Sant Jordi, el proper 3 de febrer.