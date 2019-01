El CG Puigcerdà cedeix a Majadahonda però manté la segona plaça a la classificació

L'equip ceretà va viatjar a Majadahonda amb moltes baixes i els jugadors de Barnola no van entrar al partit en cap moment, caient per 4 a 1 (1-0, 1-0 i 2-1). Amb una fluixa intensitat no van estar en cap moment en disposició d'emportar-se un partit que l'equip local necessitava guanyar per no quedar fora dels playoff.

Molt penalitzats per les sancions dels dos primers períodes, va fer que l'equip groc i negre es veiés obligat a defensar més temps que el seu oponent. Els de la Cerdanya ho van intentar amb poc encert i generant poques ocasions de gol. Un partit en el que no es va desplegar l'habitual joc de domini i pressió al rival a que ens té acostumat darrerament. El gol de l'honor ceretà va ser marcat pel defensa letó Reinis Demiters.

El toc d'atenció hauria de servir per les jornades que vénen en les que qualsevol oponent pot guanyar a qualsevol. Caldrà treballar algunes situacions de joc i tornar a trobar bones sensacions des de la humilitat i el treball.

Amb aquesta derrota el CG Puigcerdà veu com el FC Barcelona el torna a empatar a 20 punts i el Majadahonda es col·loca amb 14 quart i deixa al CH Jaca cinquè amb 13 punts. La setmana que ve el CG Puigcerdà visitarà la capital de la jacetània per mirar de certificar la seva classificació pel playoff.