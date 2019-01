Cues i un ple absolut al Nou Congost en un partit que no va trencar la dinàmica guanyadora del Madrid al Bages

Des d'ahir ja són 17 les victòries seguides del Reial Madrid en les seves visites al Nou Congost, on no perd des de la semifinal de lliga guanyada pel TDK, el maig del 1998. El Baxi va anar davant durant algunes fases del partit però va acabar claudicant. L'expectació era molt gran i les cues per accedir al pavelló van ser llargues, fins que no es van obrir les portes, més encara. Les entrades es van esgotar feia dies i el nombre oficial d'espectadors va ser de 5.000, el màxim de la capacitat del recinte per a espectacles esportius. Els speakers i la grada d'animació van activar un ambientàs magnífic durant el partit i la caldera es va escalfar més amb algunes decisions arbitrals. També hi va haver una pancarta amb el lema «Era campo atrás!» recordant un anterior partit d'una fase final de Copa en el qual l'Andorra, entrenat per Peñarroya, va ser perjudicat davant el Madrid. La curiositat va ser la xiulada en els premis del concurs patrocinat per Divina Pastora, patrocinador del Joventut