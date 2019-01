«Estic emprenyat però hem estat valents i hem fet el partit que crec que havíem de fer»

Joan Peñarroya no feia bona cara en acabar el partit. Era evident el seu disgust per no jugar la Copa, tot i valorar les 9 victòries aconseguides en la primera volta. Va esquivar fer cap referència al polèmic final viscut en el partit amb el Joventut al Nou Congost, al final una victòria ha estat la que ha acabat separant els dos equips: «Les lligues són molt llargues, hi passen moltes coses. El Joventut s'ho ha guanyat pels seus mèrits, és digne classificat per a la Copa». Qüestionat perquè el Baxi sent vuitè no serà a la fase final (ha entrat l'Estudiantes com a segon amfitrió madrileny tot i les 3 victòries menys en referència amb el Manresa), Peñarroya era escuet però ben clar: «No és pregunta per a mi, és per als caps».

En el resum del matx, el tècnic va manifestar que «no ha estat la tarda que tots volíem i no podem estar contents amb el resultat, el que depenia de nosaltres. L'altre tampoc no ha beneficiat, el de la Penya a Burgos. Felicito els meus jugadors i el Congost, Tenim nou victòries, moltes estones d'haver jugat un molt bon bàsquet, amb un seguit de circumstàncies que, en el darrer mes i mig, han estat adverses i que donen més valor al que ha fet fins ara l'equip, més del que molta gent pensa. Teníem un enorme rival i com s'ha sabut respondre em fa sentir realment bé, però ara mateix jo també estic emprenyat. Hem estat valents, i crec que hem fet el partit que avui havíem de fer: llançant 15 tirs més que el Madrid, perdent només 6 pilotes i cedint només 5 rebots al rival en defensa... És cert que, en el tercer quart, ens ha fet mal tot l'encert que troba el Madrid des de les cantonades. Hem jugat per competir, fins i tot per guanyar. Però ens ha faltat més encert, la nostra energia ha derivat també en ansietat i precipitació amb els tirs, En la segona part, ells han fet un 9/18 en triples, i nosaltres un 2/14. Lalanne ha fet un gran esforç, engripat, s'ha aixecat del llit per venir-nos a ajudar. Me'n vaig trist per l'equip i per la tota la gent de Manresa, del Congost, perquè sé la il·lusió que els feia anar a la Copa, però seguirem treballant per donar més alegries».

Sobre l'actuacó dels dos últims fitxatges, Corey Fisher i l'ala-pivot croat Zubcic, va explicar sobre el base que «venia de no competir en els dos darrers mesos, arriba a un nou equip i cada dia estarà millor. Quant a Zubcic, tenia avui moltes ganes d'agradar i per això ha començat amb un pèl més de l'excitació que tocava, sense sort en els seus llançaments. Però no em preocupa, ell ha ficat sempre en tota la seva carrera, i ho farà». Pere Tomàs va fer un pronòstic optimista: «Hem sortit amb gran energia però teníem un adversari molt potent que ha estat encertat, més que nosaltres, cal continuar treballant i pensar en els play-off, poden ser l'objectiu».

Pablo Laso va declarar que «al Manresa no li ha d'afectar que no sigui a la Copa, ha de continuar la seva gran temporada». I Sergi Llull va dir que «fa goig veure així el Congost, tothom dempeus. No considero que ho hagi decidit jo sol, ha estat l'equip. Havíem de guanyar per seguir a dalt i el Baxi ens ho ha posat molt difícil».